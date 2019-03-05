الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الوفد الإيطالي لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

باكو، 5 مارس، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 5 مارس اليوم رئيس الوفد الإيطالي لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالي باؤلو غريمولدي.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أشار إلى وجود العلاقات المتنوعة الأطياف بين أذربيجان وإيطاليا سياسيا واقتصاديا وفي المجالات الأخرى مؤكدا على أهمية الزيارات رفيعة المستوى. وتذكر زياراته لإيطاليا بضعة مرات وزيارة الرئيس الإيطالي لأذربيجان مبلغا افتتاح مؤسسة صناعية كبيرة مبنية من جانب شركات إيطالية بحضور رئيسي البلدين خلال الزيارة الرسمية للرئيس الإيطالي موضحا أن البلدين بينهما صيغة تعاون حسنة في مجالات الصناعة والطاقة والثقافة وغيرها.

ونقل باؤلو غريمولدي كلمات طيبة عن انطباعاته حول باكو أثناء الزيارة قائلا إن البلدين توجد علاقات وثيقة تربط بعضهما ببعض. وأشار الضيف إلى عدد من الاتفاقيات الموجودة بين أذربيجان وإيطاليا في مجال الطاقة مشددا بامتنان على مواصلة الأعمال في مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب لإيصال غاز أذربيجان إلى بلاده. وقال إنه بجانب تنمية التعاون في مجال الاقتصاد تتوقف العلاقات الثنائية على العلاقات السياسية أيضا ونوه إلى تحقيق تعاون مثمر مع الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الخاصة بتنمية التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة وغيرها من المجالات.