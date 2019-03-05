الخارجية السويسرية: نفتخر بأن أذربيجان احدى شركائنا الأساسية

باكو، 5 مارس، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء نيروز محمدوف في 5 مارس اليوم نائبة أمين الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية السويسرية كريستينا مارتي لانق مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء ابلغ في اللقاء أن العلاقات الأذربيجانية السويسرية تتطور بنجاح في مختلف المجالات مشيرا إلى إقامة علاقات التعاون الجيدة بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتبادل الاستثماري وغيرها. وقال نيروز محمدوف إنه توجد إمكانات كبيرة للمزيد من توسيع العلاقات مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى من تطوير التعاون.

وقالت كريستينا مارتي لانق إن البلدين يتعاونان بنجاح على المستوى الدولي منذ أكثر من 20 سنة. وأضافت "إنني اعتبر أننا قد أقمنا علاقات التعاون المثمرة إلى الدرجة الكافية في مختلف المجالات خلال المدة الماضية ونفتخر بأن أذربيجان احدى شركائنا الأساسية."

وأشاد الجانبان خلال المباحثات بمشاركة شركة أكسبو السويسرية في مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وكذلك فعاليات اللجنة الحكومية المشتركة مع تبادل الآراء حول تقييم العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وحول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.