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    سياسة


    سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢٢]

    الرباط، 5 مارس، أذرتاج

    قدم سفير أذربيجان المعتمد لدى المملكة المغربية أوقتاي قربانوف أوراق اعتماده للملك المغربي محمد السادس.

    أفادت أذرتاج أن السفير قربانوف نقل تحيات الرئيس إلهام علييف للملك محمد السادس خلال حديث قصير جرى بينهما.

    وبدوره طلب الملك محمد السادس بنقل تحياته إلى الرئيس إلهام علييف متمنيا السفير نجاحا في عمل الدبلوماسي في المغرب.

    AZERTAG.AZ :سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس
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