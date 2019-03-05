باكو، 5 مارس، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية ائلمار محمدياروف في 5 مارس اليوم الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وزير الخارجية وأوروبا السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.

أفادت أذرتاج أن مؤتمرا صحفيا مشتركا عقد عقب اللقاء.

وقال الوزير محمدياروف إن اللقاء جرت فيه مناقشات مثمرة حول معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وعلق الوزير الأذربيجاني على تصريحات رئيس هيئة الأمن القومي الأرميني أرثور وانيتسيان قائلا إن قيادة أرمينيا تدلي في الآونة الأخيرة بمثل هذه التصريحات مشددا على أن هذه تؤثر سلبيا في عملية المفاوضات.

وأضاف الوزير محمدياروف أن أذربيجان تبذل جهودا عظيمة لحل النزاع سلميا في إطار معايير القانون الدولي وأما التصريحات الصادرة عن الجانب الأرميني فلا تعد على الإطلاق بالسلام."

وأشار الوزير محمدياروف إلى أن الشعب الأرمني لا يشهد سوى معاناة الأذى والحرمان ومواجهة المشكلات الديمغرافية والسياسية والاقتصادية منذ بدء النزاع مفيدا أن المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك وأذربيجان ينطلقون من الموقف نفسه من النزاع مبلغين أن الوضع الراهن مرفوض وغير مسلم به وأذربيجان تؤيد بحل النزاع سلميا وتواصل فعالياتها نحو ذلك.

ولفت ميروسلاف لايتشاك في المؤتمر الصحفي إلى انه يزور أذربيجان لأول مرة بصفته رئيسا لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي. وابلغ الوزير تنفيذ الأعمال الرامية إلى المزيد من تعزيز التعاون بين سلوفاكيا وأذربيجان مؤكدا على أن بلاده قررت بفتح سفارة في باكو قريبا.

وأشار لايتشاك إلى أن احدى الأولويات فترة رئاسته المنظمة هي معالجة محضة للنزاعات. أكد لايتشاك على دعم المنظمة المستمر لحل نزاع قراباغ الجبلي مفيدا أنها تعزم على مواصلة فعالياتها نحو ذلك. وأشار إلى أن مناقشات كثيرة أقيمت حتى الآن في مستوى الرئيسين والوزيرين مشددا على ضرورة مواصلة هذا العمل.

وابلغ لايتشاك أن المنظمة تعير أهمية خاصة للتعاون مع أذربيجان قائلا إن أذربيجان احدى الدول العضو المهمة للمنظمة وقد بحثنا مسائل مختلفة للمزيد من تعزيز تعاون منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع أذربيجان.