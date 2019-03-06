الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:١٥]
باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للأزمة في جنوب القوقاز وجورجيا تيفو كلار والوفد المرافق له.
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