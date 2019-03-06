رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان

باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب مع الوفد المرافق له إلى أذربيجان في 6 مارس.

أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي تكريما لمقدم رئيس البرلمان التركي.

وكان في استقبال مصطفى شنتوب على ارض المطار النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف.

أشار مصطفى شينتوب ارتياحه من تحقيقه أول زيارة له لأذربيجان الصديقة والشقيقة بصفته رئيسا للمجلس الوطني التركي.

وقال رئيس البرلمان: "إن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تتوسع بسرعة في جميع المجالات مع شعار"أمة واحدة في دولتين". تتعاون بلداننا بشكل وثيق في المنظمات الإقليمية والدولية. وأعتقد أن هذه الزيارة ستسهم في زيادة تطوير العلاقات بين كلا البلدين والبرلمانين".

يذكر أنه خلال الزيارة سيعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى.