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    زلزال شدته 5.7 درجة يهز شواطئ الفلبين

    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٤٧]

    طوكيو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر شواطئ الفلبين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 69 كيلومتر من بلدية هيناتوان في مقاطعة جنوب الساريكان وعلى عمق 17.9 كيلومترا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال شدته 5.7 درجة يهز شواطئ الفلبين
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    زلزال شدته 5.7 درجة يهز شواطئ الفلبين