بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

باكو، 6 مارس، أذرتاج

جرى لقاء بوزارة الطاقة مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما تشاكرابارتي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين بحثا في اللقاء علاقات التعاون بين الوزارة والبنك الأوروبي والمشاريع المنفذة بدعمه في البلد.

وأشاد الوزير برويز شاهبازوف بالتعاون طويل الاجل والمثمر مع البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية مشيرا خاصة إلى دعم البنك في مشروع ممر الجنوب للغاز.

واكد رئيس البنك تشاكرابارتي على سعة دائرة الفعاليات للتعاون في مجال الطاقة حاليا لافتا إلى مواصلة البنك الأوروبي دعمه لضمان فاعلية المشاريع جاري تنفيذها.

وخلال المباحثة نظر الجانبان كذلك في مسائل إمكانات البنك في الاستثمار في مشاريع خاصة بمصادر الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في أذربيجان لاحقا وتبادل الخبرات مع البلاد المتقدمة في هذا المجال وكفاءة الطاقة وغيرها.