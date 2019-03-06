    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٩:١٩]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    جرى لقاء بوزارة الطاقة مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما تشاكرابارتي مع الوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين بحثا في اللقاء علاقات التعاون بين الوزارة والبنك الأوروبي والمشاريع المنفذة بدعمه في البلد.

    وأشاد الوزير برويز شاهبازوف بالتعاون طويل الاجل والمثمر مع البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية مشيرا خاصة إلى دعم البنك في مشروع ممر الجنوب للغاز.

    واكد رئيس البنك تشاكرابارتي على سعة دائرة الفعاليات للتعاون في مجال الطاقة حاليا لافتا إلى مواصلة البنك الأوروبي دعمه لضمان فاعلية المشاريع جاري تنفيذها.

    وخلال المباحثة نظر الجانبان كذلك في مسائل إمكانات البنك في الاستثمار في مشاريع خاصة بمصادر الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في أذربيجان لاحقا وتبادل الخبرات مع البلاد المتقدمة في هذا المجال وكفاءة الطاقة وغيرها.

    AZERTAG.AZ :بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١١:٠٧]
    انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١١:٠٦]
    بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 67 دولار
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣١]
    انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 67.35 دولار
    بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية