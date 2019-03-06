وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نائبة وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري

‎باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نائبة وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري السيدة كريستينا مارتي لانج التي قامت بزيارة أذربيجان لإجراء المشاورات السياسية الثنائية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن السيدة كريستينا مارتي لانج قالت إن جولة قادمة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الأذربيجانية والإدارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية كانت مثمرة. وأشارت السيدة كريستينا مارتي لانج إلى تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين كلا البلدين خلال المشاورات السياسية مشددة على إجراء المناقشات حول توسيع العلاقات القائمة بين أذربيجان وسويسرا في مختلف المجالات.

وقدم الوزير ألمار محمدياروف معلومات مفصلة إلى الضيفة السويسرية حول الوضع الراهن في معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان، الذي يشكل تهديدا للأمن الإقليمي. قيل ان التصريحات الأخيرة التي أدلت بها القيادة السياسية لارمينيا ألحقت أضرارا جسيمة بعملية المحادثات.

وبحث الجانبان في الاجتماع سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.