بدء تدريس اللغة الأذربيجانية في جامعة القاهرة

القاهرة، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

بدأت "وطنباروار" اتحاد منظمات الشتات الأذربيجانية في مصر تدريس اللغة الأذربيجانية في قسم "اللغات الشرقية" لكلية الآداب بجامعة القاهرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الباحث سيمور نصيروف رئيس الاتحاد يدرس اللغة الأذربيجانية. ويقدم إلى الطلاب خلال الدروس معلومات عن التاريخ القديم والثقافة الغنية والتقاليد لأذربيجان وعدوان أرمينيا على بلادنا واحتلال أراضينا ومأساة خوجالي.

يشارك حوالي مائة طالب في دروس اللغة الأذربيجانية التي تدرس في السنة الرابعة في الجامعة.