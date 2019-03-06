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    حسينوفا: 30 في المائة من أصحاب المشاريع في أذربيجان هن النساء

    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٤٦]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    قالت هجران حسينوفا إن 30 في المائة من أصحاب المشاريع في أذربيجان هن النساء.

    أفادت أذرتاج عن حسينوفا رئيسة الهيئة الحكومية لمشكلات العائلة والمرأة والطفل قولها إن الإصلاحات المنفذة لتنمية ريادة العمل النسائية في البلد في السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع نسبة رائدات العمل من 4 في المائة إلى 30 في المائة.

    وأوضحت حسينوفا أن هذا نتيجة عمل دؤوب مستمر من جانب الدولة وعلى رأسها قيادة البلد حيث أن كل امرأة في أذربيجان يمكن لها أن تشرع مستقلة في مشروع تجاري ولها أن تقوم بصفتها صاحبة عمل في أي نشاط تجاري.

    AZERTAG.AZ :حسينوفا: 30 في المائة من أصحاب المشاريع في أذربيجان هن النساء
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