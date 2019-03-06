محمية "إيتشري شهر" تقيم مهرجان "برج الربيع" للموسيقى والفنون التطبيقية أيام عيد نيروز

باكو، 6 مارس، أذرتاج

تدعو إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الحكومية سكان العاصمة وضيوفها الكرام ملتزمة بتقاليدها الخاصة بها للاحتفال بعيد نيروز الغني بالعرف الأذربيجاني الشعبي مبشر الربيع في المدينة القديمة بالعاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان إدارة المحمية أنها تقيم فترة 20-26 مارس الحالي مهرجان "برج باهار" / الربيع/ على مساحة المحمية. وحفلات موسيقية تقام تقليديا مدة 12.00-18.00 خلال أيام المهرجان.

وتنظم الإدارة على طول شارع "قوللا" السوق الشرقي التاريخي.

كما تمكن الإدارة سكان المدينة القديمة من عرض مطبخ باكو الغني على السكان والضيوف للحصول على إيرادات إضافية من خلال بيع مختلف أنواع الأكلات المحلية والشعبية لدى 3 نقاط تسويق تسخر لهم مجانا.

وتقدم فرق أطفال الشعوب المختلفة القاطنة البلد بأزيائها القومية فقرات فنية من الرقص والموسيقى بميدان قبالة "برج العذراء".

وفي 23 مارس تأخذ المسرح في ميدان "قوشا قلعة" النجم التركية الشابة علينا تيلكي لتؤدي حفلا موسيقيا كاملا.