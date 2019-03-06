الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال إزالة عواقب زلزال أقصو

أقصو، 6 مارس، أذرتاج

كان الزلزالان الواقعان 5 و6 فبراير الماضي في أراضي محافظات شاماخي وإسماعيلي وأقصو قد ألحق أضرار فيها وتجري حاليا أعمال إزالة عواقب الكارثة الطبيعية تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف زار في 6 مارس اليوم محافظة أقصو للتعرف ميدانيا على سير الأعمال.

وتفقد رئيس الدولة سير أعمال إنشاء مساكن جديدة مكان المساكن المتضررة جراء الزلزال في محافظة أقصو. وتعرف الرئيس إلهام علييف على مسكن قيد الإنشاء لعائمة المواطنة كولاره حكم روان على شارع خاصايف بمدينة أقصو وتحدث مع نجل صاحبة المسكن طاهر.

وقدم هنا وزير الطوارئ كمال الدين حيدروف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول الأعمال المنفذة بالمناطق المنكوبة وجاء فيها أن لجان الطوارئ فحصت حتى الآن وبطلب السكان 4893 مسكن في شاماخي و1461 مسكن في أقصو و919 مسكن في إسماعيلي وحددت أن 244 مسكن في شاماخي و150 مسكن في أقصو و97 مسكنا في إسماعيلي في حالة غير صالحة للإقامة. كما أن 1111 مسكن في شاماخي و265 مسكن في أقصو و262 مسكن في إسماعيلي تحتاج إلى أعمال إعادة التأهيل والتقوية. و1800 مسكن في شاماخي و1022 مسكن في أقصو و354 مسكن في إسماعيلي في حاجة الإصلاح. وتم إعداد 88 مسكنا في المحافظات المذكورة عموما للهدم وتم هدم 65 مسكنا ويجري إنشاء 38 مسكنا حاليا.

ووجه الرئيس إلهام علييف بمواصلة أعمال الإنشاء والإصلاح بسرعة وجودة عالية.

ثم تفقد رئيس الدولة الاعمال المنفذة في مسكن جديد الانشاء لعائمة السيدة حجر زمانوفا على شارع فردوسي. وقيل للرئيس إلهام علييف أن المسكن الجديد ذو 3 غرف وهو مبني مكان المسكن المدمر.

ثم زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم الشعبي العام حيدر علييف المقام بمدينة أقصو.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع سكان المحافظة وتحدث معهم.

واستلم رئيس الدولة التماسات وطلبات مكتوبة عن سكان أقصو.

وجرى الحديث في الاجتماع عن الأعمال المنفذة ذات الصلة بإزالة عواقب الزلزال.

واستمع الرئيس إلهام علييف إلى مسائل ومواضيع تثير قلقا لدى السكان.

وأعطى رئيس الدولة توجيهات وتوصيات بصدد كل موضوع مطروح.