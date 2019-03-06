رشت، 6 مارس، أذرتاج

جرى في 6 مارس اليوم حفل تدشين مسار سكة حديد قزوين – رشت في إيران.

أفادت أذرتاج أن حفل التدشين شارك في فعالياته الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الأذربيجانية الإيرانية الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني شاهن مصطفايف ووزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده ورئيس شركة "سكة حديد أذربيجان" جاود قربانوف وزير الطرق والاعمار الإيراني محمد إسلامي ومحافظ كيلان مصطفى سالاري.

طول مسار سكة حديد قزوين – رشت 164 كم ويمر من خلال الجسور والانفاق.

وخطب الرئيس الإيراني حسن روحاني في حفل التدشين مؤكدا أن تطوير ممر النقل الدولي الشمال الجنوب اصبح دائما محط اهتمام رئيسي الدولتين مشيرا إلى أهمية مسار سكة حديد قزوين – رشت الجزء المركب للممر المذكور. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن مسار سكة حديد قزوين – رشت لا يربط نظامي السكك الحديدية لإيران وأذربيجان فقط بل والسكك الحديدية في روسيا وبلدان أوروبا الشمالية أيضا.

وابلغ وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف في كلمة ألقاها أن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية التي تعتمد على مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة والتراث الإسلامي قد تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة لترتقي مستوى الشراكة الاستراتيجية. وشدد على أن أهدافا جديدة للتعاون بين البلدين محددة بتوجيهات الرئيسين الأذربيجاني والإيراني وقد تم احراز إنجازات عديدة بتنفيذ الأعمال المناسبة تنفيذا لها.

وقال الوزير إن أذربيجان قد استكملت في أراضيها عمل إنشاء البنية التحتية المناسبة في هذا المشروع وفي الوقت ذاته تساهم في الأعمال المنفذة في أراضي إيران ضمن المشروع مفيدا أن إنشاء مسار شكة حديد أستارا – أستارار وبناء جسر سكة حديد على نهر أستارا تشاي ومحطة الشحن ومستودعات منتجات قيد الإنشاء في أستارا الإيرانية أجزاء مركبة هامة للاعمال المنفذة ضمن مشروع ممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

وقال الوزير مصطفايف إن تسخير مسار سكة حديد قزوين – رشت خطوة بالغة الأهمية ليست في تنمية ممر النقل الدولي الشمال الجنوب فقط بل وفي مشروع ممر النقل الدولي الجنوب الغرب أيضا.