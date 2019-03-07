شاماخي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا اليوم في حفل إرساء الحجر الأساس لمبنى سكني جديد مكون من أربعة طوابق للعائلات المتضررة من الزلزال في محافظة شاماخي الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف ارسى الحجر الأساس لمبنى سكني جديد. وثم التقط رئيس الدولة والسيدة الأولى صوراً مع العمال.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يرسي الحجر الأساس لمبنى سكني جديد في شاماخي

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