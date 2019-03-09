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    فيلم "كراسي" الأذربيجاني يحوز جائزة في المهرجان الدولي

    ٠٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:١٠]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    حاز فيلم "كراسي" لأورخان أغازاده عضو في نادي الشباب السينمائي جائزة "Potluck" في مهرجان الفيلم القصير "Changing Perspectives" المنعقد في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أستوديو الفيلم أن مخرج ومؤلف سيناريو الفيلم أورخان أغازاده ومصممه كاميرون فارد ورسامه لارا زيدان وموسيقاه محمد أنسا ومنتجه مينا سليمي.

    يلعب في الفيلم صياد علييف وذولفية نظر محمدوفا وإسكندر عباسوفا وغيرهم.

    AZERTAG.AZ :فيلم "كراسي" الأذربيجاني يحوز جائزة في المهرجان الدولي
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