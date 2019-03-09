أذربيجان تحدد ممثلا في اليورو فيجن 2019م

باكو، 9 مارس، أذرتاج

قالت إدارة شركة إذاعة التلفزيون والراديو الاجتماعية إن أذربيجان يمثلها في مسابقة الأغنية اليوروفيجن 2019م المقرر تنظيمها في مدينة تل أبيب جنكيز مصطفايف الملحن والمغني الشاب بأغنية "تروث" للملحن البغاري النمساوي بوريسلاف ميلانوف.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة التلفزيونية قول الملحن البلغاري النمساوي ميلانوف إني اعترف بأنني ما كنت متأكدا هل يوافق موسيقى "تروث" مع جنكيز لانه موسيقي وطني يحب الفلامنكو والجيتار. ولكن شبهاتي تغيرت تماما بعد التعرف الشخصي وقد مزجنا معه في الموسيقى نمط الأداء الوطني الأذربيجاني والقلب الشرقي في الأغنية.

يذكر أن الأغنية المذكورة انتخبت من خلال 350 أغنية مرشحة مرسلة من مختلف البلدان خلال الجولات الانتخابية الوطنية شهر يناير الماضي وتتحدث الأغنية عن علاقة حب سام ولا محل هنا للحقيقة حيث أن احد الزوجين يخون محبوبا ووضع زوجه أمام خيار إما يقبل الوضع وإما يدمر خيال الحب.