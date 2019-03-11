زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن الهزات الأرضية وقعت في منطقة أجه التابعة لإقليم سومطرة الغربية الإندونيسي وعلى عمق 19 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

يذكر أنه قتل 230 ألف شخص بسبب تسونامي بعد الزلزال بقوة 9.1 على مقياس ريختر الذي وقع في 26 ديسمبر عام 2004 في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية