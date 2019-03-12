هيئة الجمارك تحول إلى الميزانية اكثر من 336 مليون مانات خلال فبراير

باكو، 12 مارس / آذار، أذرتاج

بلغ حجم الإيرادات إلى ميزانية الدولة عن هيئة الجمارك 336 مليون و32 ألف مانات خلال فبراير الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك قدر 72 مليونا و164 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة 248 مليون و642 ألف مانات والضرائب غير المباشرة 12 مليونا و48 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و176 ألف مانات.