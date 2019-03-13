الوزير: 26 شركة سعودية تعمل في أذربيجان

باكو، 13 مارس (أذرتاج).

تعمل في أذربيجان 26 شركة سعودية.

قال هذا وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف في حديثه مع مراسل وكالة أذرتاج.

وأضاف الوزير ان العلاقات بين دوائر الأعمال لكلا البلدين تنمو بنجاح. استثمرت الشركات السعودية 370 مليون دولار في الاقتصاد الأذربيجاني حتى الآن. تعمل في أذربيجان 26 شركة للمملكة العربية السعودية. نُفذ مع الصندوق السعودي للتنمية التعاون في تمويل مجالات إنشاء المدارس والقنوات والطرق البرية، تستمر الأعمال في مشاريع إعادة بناء نظم التموين بالمياه والصرف الصحي.

كما رحب وزير الاقتصاد باقتراح الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال سيضم رجال أعمال كلا البلدين.