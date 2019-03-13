ختان أكثر من 100 طفل في الحملة الخيرية في أستارا

باكو، 13 مارس، أذرتاج

تنظم السلطة التنفيذية لمحافظة أستارا جنوب البلاد حملة خيرية تقليدية تستغرق ثلاثة أيام لختان أكثر من 100 طفل تحت 15 عاما وذلك بالتعاون مع مستشفى أستارا المركزي.

أفادت أذرتاج أن الحملة الخيرية يشارك فيها 10 أطباء جراحين و8 ممرضات ونحو 10 موظفين طبيين. وتوفر الجهة المنظمة عائلات تقيم بعيدا عن عاصمة المحافظة بسيارات أيضا.

وقالت ساكنة بلدة أرجيفان لطيفة قولييفا لمراسل أذرتاج إنها أتت بحفيدها إلى المستشفى للاستفادة من الحملة الخيرية : "انا سعيدة جدا وهذه الحملة هدية كبيرة لنا عشية عيد نيروز واشكر جزيلا لمنظمي الحملة الإنسانية وامتناني للأطباء والموظفين المشاركين فيها."

وأضافت ساكنة قرية شاه أغاج كمالة حسنوفا مبلغة أنها احضرت حفيدها للختان وقالت "كل مسلم يجب أن يقوم بختان أولاده وهذا واجب جدا وهذه الحملة الخيرية تمكن كل عائلة منخفضة الدخل من الاستفادة منها واستفدت انا الاخر من هذه الحملة الخيرية وارفع جزيل شكر لمنظميها ومشاركيها."

ويتم توزيع هدايا على الأطفال المختونين بالحملة الخيرية.