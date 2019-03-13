أكلات مطبخ قراباغ الأذربيجاني تشتهر بنكهته الطيبة الخاصة

باكو، 13 مارس (أذرتاج).

تشتهر كل أقاليم ومناطق أذربيجانية بأطباقها وأكلاتها اللذيذة. رغم هذا التنوع والأكلات المختلفة وبعض الخصائص المحلية الناشئة باختلاف المناخ والجغرافية فهناك جذور وتقاليد مشتركة لجميع الأقاليم الأذربيجانية في تقاليد الطبخ والفلكلور الشعبي والأكلات وطرق الطهي والطقوس المتعلقة بتحضير الأطعمة في الأعياد والاحتفاليات.

إن المطبخ في قراباغ في أذربيجان يتميز باستخدامه اسماك المياه العذبة أي الأنهار والبحيرات فقط دون اللجوء إلى اسماك البحر. من أكلات الأسماك في قراباغ "لاوانجي" و"كركوت" و"بوغلاما.

تحتوي المصادر والمآخذ التاريخية للقرون الوسطى معلومات كثيرة عن المطبخ والأكلات والطقوس في قراباغ. كتب المقدسي والاصطخري أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي وغيرهم من الرحالة والمؤرخين والجغرافيين العرب في مؤلفاتهم أسماء الأكلات والاسماك في بردعة من قراباغ.

تطبخ الاكلات في قراباغ في تندير (أي تنور) وتشالا، وأوجاق والمواقد المصنوعة من الحديد "الصاج" ومواقد الشواء وبخارى (مواقد الشواء بالفحم).

يستخدم السكان في قره باغ لحوم الضأن والمواشي باستثناء لحوم الخنازير ولا يستغلون بتربيتها. بسبب وجود المراعي الكثيفة والأعشاب المتنوعة في المنطقة تتميز لحوم الضأن بنكهتها الخاصة اللذيذة.

الفواكه المجففة مشهورة في المطبخ القراباغي. لا تخلو مائدة الطعام في كاراباخ من مشروبات معدة من الفواكه منها خوشابي (كومبوت). تزرع في قراباغ أشجار الفواكه الكثيرة منها كستناء والتين والرمان والجوز والبرقوق وغيرها. يقول المؤرخ والجغرافي العربي الشهير ابن حوقل (القرن التاسع الميلادي) ان ثمار الكستناء (أبو فروة) في بردعة أكبر من مثيلتها في سوريا، وأشجارها اكثر ثمارا. كما كتب الرحالة العربي الاصطخري في "مسالك الممالك" عن طبيعة بردعة في قراباغ ومزارعها واشجارها منها البندق المحلي مشيرا الى انه أفضل من السمرقندي وان ثمار الكستناء افضل من الشامية. ويبلغ حجم ثمرة الكستناء نصف حجم ثمرة الجوز الأسود، ومذاقها يشبه مذاق الكاكا والبندق.

يعد الخبز أحد أهم المكونات الرئيسة في الغذاء لكل الأذربيجانيين. في قراباغ كانوا يخبزونه في أنواع مختلفة ومتنوعة: كولاما، بوزلاماج، تندر، شوريك، قوزليما وكومبا ولافاش ، خمرلي، يوخا، فطير، جالينشا، مالديلي.