اشتباك مسلح في الحدود الطاجيكية القرغيزية: سقوط ضحايا

دوشانبي، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

أدى اشتباك جرى بين سكان القريتين على الحدود الطاجيكية القرغيزية الى مقتل ساكن احدى القريتين الطاجيكي بسلاح ناري وإصابة أكثر من 20 شخصا من كلا الجانبين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الحادث وقع بين سكان قريتي أك سايا (ولاية باتكين القيرغيزستانية) وطاجيكون (محافظة إسفارين الطاجيكية). إن عدم ترسيم الحدود بين الدولتين في هذه المنطقة تؤدي أحيانا الى حدوث نزاعات واشتباكات على الأراضي الصالحة للزراعة والرعي بين سكان القريتين.

يذكر أن طول الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان يبلغ 976 كيلومتر وتم تحديد 504 كيلومتر منها حتى الآن.