الرئيس الاذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء البلغاري
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
باكو، 14 مارس (اذرتاج).
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 14 مارس رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.
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