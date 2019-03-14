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    الرئيس الاذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء البلغاري

    ١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٣]

    باكو، 14 مارس (اذرتاج).

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 14 مارس رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء البلغاري
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