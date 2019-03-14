الرئيس الأذربيجاني يلتقي عضو مجلس إدارة البوسنة والهرسك

باكو، 14 مارس (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 مارس عضو مجلس إدارة البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتس.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف اعرب عن شكره لعضو مجلس إدارة البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتس على مشاركته في منتدى باكو العالمي السابع مشيرا الى ان هذا فرصة طيبة لمناقشة العلاقات الثنائية. وأكد رئيس الدولة ان العلاقات السياسية بين البلدين تنمو باستمرار.

من جانبه اعرب شفيق جعفروفيتس عن شكره على الدعوة للمشاركة في المنتدى مشيدا بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين البلدين. وثمن دعم أذربيجان للبوسنة والهرسك والتعاون الثنائي والمشاريع الإنسانية التي تنفذها في هذا البلد. وقال انه شارك شخصيا في تبني وثيقة في البرلمان البوسني تدعم وحدة أراضي أذربيجان وتدين مجزرة خوجالي ودعا الرئيس إلهام علييف للقيام بزيارة البوسنة والهرسك.

بدوره أبدى الرئيس إلهام علييف عن شكره على قبول قرار في البرلمان البوسني بشأن مجزرة خوجالي. قال ان باكو وسارايفو مدينتان شقيقتان منذ سبعينيات القرن الماضي. وأشار الى ضرورة تطوير العلاقات الإنسانية والثقافية وزيادة اتصالات بين الناس والتعاون بين المدينتين.