الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الجبل الأسود جوكانوفيتش

باكو، 14 مارس، أذرتاج

التقى الرئيس إلهام علييف في 14 مارس اليوم برئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجبل الأسود رفع شكره للرئيس إلهام علييف على

الدعوة للمنتدى وتنظيم فعالياتها بالمستوى العالي. ولفت الى أن هذا

المنتدى احدى المنصات الهامة من حيث مناقشة المسائل المنوطة على المستوى

الدولي. واشاد رئيس الجبل الأسود بالعلاقات مع أذربيجان مشيرا الى أن

المشاريع جاري تنفيذها معا تنبئ تنمية العلاقات الثنائية.

واكد الرئيس إلهام علييف على وجود العلاقات السياسية الاقتصادية الوثيقة

جدا بين أذربيجان والجبل الأسود وتحقيق المشاريع المشتركة الناجحة. وقال

إن مشاركة الجبل الأسود في اجتماع المجلس الاستشاري في ممر الجنوب للغاز

تستحق التقدير مشيرا الى ان تحقيق هذا المشروع يزيد من تقريب البلدين

بعضهما بعضا. واضاف أن أذربيجان يجري تنفيذ مختلف المشاريع النقلية فيها.

وذكر رئيس الجبل الأسود ان أذربيجان تعتبر في الجبل الأسود بلدا صديقا

وأن الدعم المقدم من قبل الرئيس إلهام علييف لتطوير العلاقات بين البلدين

يقدر عاليا.

واكد الريس إلهام علييف على أن الجبل الاسود يحترمون بها في أذربيجان

ايضا وتحظى العلاقات مع الجبل الاسود باهمية بالغة.