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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تركي الفيصل.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
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