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    الرباط: تبني قرارين حول مجزرة خوجالي وعدوان أرمينيا على أذربيجان

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:١٢]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج).

    استضافت العاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 14 مارس في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة السيدة جوهر باخشالييفا رئيسة الوفد الأذربيجاني في الاتحاد وايمين محمدوف الموظف في البرلمان.

    تبنى المؤتمر قرار "بشأن إحياء ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي" وقرار "بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان".

    وألقت السيدة جوهر باخشالييفا النائبة في المجلس الوطني كلمة في المؤتمر وتحدثت عن النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان وعدم تسويته حتى الآن. وأعربت عن شكرها على وفود البلدان الأعضاء على دعمهم للموقف العادل لاذربيجان وتصويتهم لتبني مشروعي القرارين.

    AZERTAG.AZ :الرباط: تبني قرارين حول مجزرة خوجالي وعدوان أرمينيا على أذربيجان
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