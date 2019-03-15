منتخب أذربيجان يقابل فريق الإمارات العربية المتحدة

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيقام معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 18 عاما في الفترة ما بين 16-25 مارس بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المباراة الودية بين منتخبي أذربيجان والإمارات العربية المتحدة ستقام في الفترة ما بين 22-24 مارس في إطار العملية التحضيرية.