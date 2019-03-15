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    رياضة


    منتخب أذربيجان يقابل فريق الإمارات العربية المتحدة

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:١٨]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيقام معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 18 عاما في الفترة ما بين 16-25 مارس بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المباراة الودية بين منتخبي أذربيجان والإمارات العربية المتحدة ستقام في الفترة ما بين 22-24 مارس في إطار العملية التحضيرية.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل فريق الإمارات العربية المتحدة
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