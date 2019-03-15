الرئيس إلهام علييف يستقبل المدير العام لمنظمة إيسيسكو
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري.
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