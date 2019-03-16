    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لأوبك

    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٤١]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لأوبك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٥‎٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي
    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المدير العام لمنظمة إيسيسكو
    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة
    ١٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لأوبك الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لأوبك