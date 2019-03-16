انعقاد لقاء عمل مع مجموعة خبراء الناتو

باكو، 16 مارس (أذرتاج).

جرى بباكو لقاء مع مجموعة خبراء الناتو في تنفيذ جزء من وثيقة "التخطيط وأهداف الشراكة لعملية التحليل (PAP)" خاص بوزارة الدفاع الأذربيجانية بين جمهورية أذربيجان والناتو.

أفادت وكالة أذرتاج ان المشاركين ناقشوا في اللقاء الإصلاحات الجارية في مجال الدفاع والتعاون مع الناتو وتنفيذ اهداف الشراكة في برنامج PAP والخطط المستقبلية لتطوير التعاون، كذلك مسائل تعزيز التعاون.