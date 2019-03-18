بدء اجتماع أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في باكو

باكو، 18 مارس (أذرتاج).

بدأ اليوم الاجتماع الثالث عشر للمراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في باكو بمشاركة 14 بلدا مصدرا للنفط وأمانة أوبك.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاجتماع يناقش تقرير عرض لاوبك عن تحليل تطور السوق وتقرير اللجنة الفنية المشتركة حول مؤشرات الإنتاج في شهر فبراير.

كما تستعرض في الاجتماع توصيات اللجنة الفنية المشتركة حول استقرار السوق ومستوى الالتزام بتعهدات خفض الإنتاج.

كما يحضر الاجتماع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ورئيس أوبك ووزير النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط الوطنية مانويل كيفيدو فيرنانديس ورئيس المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء وزير الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية السعودية خالد عبدالعزيز الفالح إلى جانب وزراء ومندوبين رفيعي المستوى للدول الأعضاء منها الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وليبيا ونيجيريا وكونغو ومن الدول غير الأعضاء روسيا وكازاخستان والبحرين وبروني دار السلام.

استمع الحضور الى كلمات ألقاها كل من وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ورئيس المراقبة الوزارة المشتركة خالد عبدالعزيز الفالح ورئيس أوبك مانويل كيفيدو فيرنانديس والأمين العام لأوبك محمد باركيندو.