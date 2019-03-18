باكو، 18 مارس (اذرتاج). التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الطاقة والصناعة الاماراتي

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