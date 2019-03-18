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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الطاقة والصناعة الاماراتي

    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٤]

    باكو، 18 مارس (اذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الطاقة والصناعة الاماراتي
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