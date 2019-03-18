ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية خلال يناير - فبراير

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية الأذربيجانية خلال اشهر يناير - فبراير.

أنتج 701 مليون و931 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال آخر شهرين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومي أن سعر الطاقة الكهربائية المصدرة بلغ 30 مليونا 471 ألف دولار أمريكي.

يذكر انه خلال الشهر الأول من العام الماضي تم تصدير 398 مليون و840 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية الأذربيجانية وكانت تكلفة هذا التصدير 20 مليونا و290 ألف دولار.