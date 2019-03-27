وزير الثقافة يلتقي بمديرة مركز التراث العالمي لليونسكو مع الوفد المرافق لها

باريس، 27 مارس، أذرتاج

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف على هامش زيارته باريس بمديرة مركز التراث العالمي لليونسكو السيدة مختيلد روسلر مع الوفد المرافق لها بحضور رئيس المندوبية الأذربيجانية الدائمة لدى اليونسكو السفير أنار كريموف.

أفادت أذرتاج عن الوزارة أن الوزير قرايف بصفته رئيسا للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي أحاط الجانب المقابل علما بالأعمال التمهيدية المنفذة لتنظيمها في العاصمة الأذربيجانية.

وأكدت مديرة مركز التراث روسلر على أنها شاهدت إجراء الأعمال التمهيدية بنجاح أثناء زيارة قامت بها باكو فترة 3-6 مارس الحالي. كما قدمت مع زملائها لرئيس لجنة التراث قرايف معلومات مفصلة حول المسائل الخاصة بحماية التراث الثقافة والطبيعي المزمع طرحها على بساط البحث خلال الدورة الـ43.

ثم تبادل الطرفان الآراء حول المسائل المطروحة مع التوصل إلى الاتفاق على مواصلة مناقشات تمهيدا لدورة باكو.