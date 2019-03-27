باكو تستضيف انعقاد ملتقى "منطقة الخزر وآسيا المركزية: إنتاج النفط والبتروكيماويات والتجارة واللوجستية" في أبريل

باكو، 27 مارس (أذرتاج).

ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو ملتقى "منطقة الخزر وآسيا المركزية: إنتاج النفط والبتروكيماويات والتجارة واللوجستية" في 22-25 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جامعة باكو للنفط ان الملتقى سينظم برعاية الجامعة وبدعم سوكار وشركة كونفيدينس كابيتال البريطانية.

سيشارك في الملتقى كبار مسئولين من أذربيجان وقيادة سوكار وممثلين من الوزارات المعنية وشركات النفط للعديد من البلدان.

سيتفقد المشاركون مصنع "كارباميد" لسوكار ومصنع "سوكار بوليمير" في سومغايت ومنشأة سانكجال.

يشار الى ان الملتقى يجمع تحت سقفه سنويا اكبر من 300 خبير وكبار موظفين من شركات النفط والغاز الكبيرة ومصفاة النفط والشركات التجارية والموانئ والمرافئ والمصارف والوكالات التحليلية.

وحضر ملتقى العام الماضي حوالي 230 كبير موظفين من قطاع النفط والغاز 30 بلدا.

يجرى التسجيل للمشاركة في الملتقى في موقع http://socarforum.com