تشييع شهيد الدفاع الأذربيجاني

قازاخ، 27 مارس، أذرتاج

شيع شهيد الدفاع الأذربيجاني الجندي ألاز علاء الدين ألازوف بموطنه محافظة قازاخ الأذربيجانية الذي استشهد جراء اطلاق قوات الاحتلال الأرميني طلقات نارية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في 26 مارس الحالي باتجاه محافظة فضولي الأذربيجانية من خط الجبهة.

أفادت أذرتاج أن حفل التشييع حضره مسؤولون عن السلطة التنفيذية لمحافظة قازاخ ووزارة الدفاع وهيئة التعبئة والخدمة العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون وأفراد عائلته وذووه وقادته وجنود وحدته وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني القازاخي.

سلم علم دولة أذربيجان إلى والد الشهيد.

ودفن الشهيد ألاز ألازوف بمقبرة قرية يوخاري صلاحلي عقب طلقات نارية تحية لروح الشهيد.