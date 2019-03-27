الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة لنكران

باكو، 27 مارس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 27 مارس اليوم ينص على تمويل بناء الطريق البري بين هيركان وماموستا وسياوار في محافظة لنكران جنوب البلاد.

وأفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 9ر2 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تواصل بين 5 مناطق سكنية يقطنها 11 ألف نسمة .