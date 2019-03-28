إنتاج أكثر من 4 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال شهرين

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

أنتج أكثر من 4 مليارات و178.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال شهرين للعام الجاري.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الجمعية المساهمة المفتوحة "أذراينيرجي" أنه تم توليد 3 مليارات و829.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية و181.6 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و5.1 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و18.7 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.