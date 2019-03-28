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    إعلان حجم الميثانول المنتج في البلاد خلال شهرين

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٧]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال شهرين للعام الجاري 19 ألف طن من البروبيلين و22.2 الف طن من البولي إثيلين و23.6 الف طن من إثيلين و57 الف طن من الميثانول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 1.7 الف طن من البروبيلين و3.1 الف طن من البولي إثيلين و21.2 ألف طن من الميثانول. ارتفع إنتاج المنتجات في الصناعة الكيميائية خلال الشهرين السابقين بنسبة 33.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    زاد إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 15.4 في المائة وإنتاج البولي إثيلين بنسبة 11.3 في المائة وإنتاج البروبيلين بنسبة 71.6 في المائة خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ :إعلان حجم الميثانول المنتج في البلاد خلال شهرين
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