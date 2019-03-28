قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قويالي وزمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جواهرلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.