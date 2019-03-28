انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة تارتار الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج وقينادي بتريكا.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي سايمون تيلر وميخايل أولارو.