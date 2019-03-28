منتخب أذربيجان ينافس فريقي لاتفيا وصربيا
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)
سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة قدم الصالة بباكو في 8-9 أبريل وفي لاتفيا في الفترة ما بين 10-12 أبريل وفي صربيا في الفترة ما بين 13-17 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان ولاتفيا في 11 و12 أبريل ضمن العملية التحضيرية.
كما سينافس المنتخب الأذربيجاني فريق صربيا في 15 و16 أبريل.
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