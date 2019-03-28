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    الرئيس الكازاخي الجديد يقوم بزيارته الخارجية الأولى إلى روسيا

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 28 مارس (أذرتاج).

    سيقوم الرئيس الكازاخستاني الجديد قاسم جومارت توكاييف بزيارته الخارجية الأولى إلى روسيا في 3 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "كاز إنفورم " أن هذا جاء في بيان نشره المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية.

    سيلتقي الرئيس الكازاخستاني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء الزيارة الرسمية.

    سيناقش الرئيسان مسائل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية الإنسانية والمسائل الإقليمية والدولية الملحة. ومن المتوقع توقيع العديد من الوثائق الثنائية أثناء الزيارة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الكازاخي الجديد يقوم بزيارته الخارجية الأولى إلى روسيا
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