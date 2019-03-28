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    ثقافة


    توقيع معاهدة بين الحكومة الأذربيجانية واليونسكو

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 28 مارس (أذرتاج)

    تم التوقيع بين الحكومة الأذربيجانية ومنظمة اليونسكو على معاهدة حول استضافة الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي في الفترة ما بين 30 يونيو و10 يوليو لهذا العام أثناء لقاءات وزير الثقافة أبولفس قارايف في اليونسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن المعاهدة وقع عليها وزير الثقافة ابولفس قارايف ونائب المدير العام لليونسكو ارنستو اوتوني راميرز.

    تنص الوثيقة على التزامات أذربيجان واليونسكو في تنظيم الاجتماع. كما تحتوي المعاهدة على مسائل متعلقة بتنظيم ملتقى المحترفين الشباب ومنتدى مديري الآثار.

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