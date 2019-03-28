صبائل الرديف يخسر أمام ضيفه نفطجي الرديف

باكو، 28 مارس، أذرتاج

خسر صبائل الرديف باكو أمام ضيفه نفطجي الرديف باكو بثلاثة نظيفة في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 134 المقامة على ملعب بائل أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم رجبوف أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف الفائز الضيف علييف د3 ومحمدلي د44 وسليمانوف د88.

وعاقب الحكم لاعبا من صبائل الرديف و4 لاعبين من نفطجي باكو بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.