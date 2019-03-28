سومغايت الرديف يظفر بالفوز الصعب على زاقاتالا

سومغايت، 28 مارس، أذرتاج

ظفر سومغايت الرديف بالفوز الصعب على ضيفه زاقاتالا بثلاثة أهداف متأخرة مقابل هدفين في الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 135 المقامة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت قادها الحكم بايراموف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب كاظموف من ضربة الجزاء د5 ضاعفه علي اكبروف د24 فيما عاد صاحب الأرض إلى اللعب ليرد عليهما من طرف علييف د19 ود71 ود83.

وعاقب الحكم 7 لاعبين من سومغايت الرديف ولاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالإنذار الثاني د39.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.