    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع أسعار النفط

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١١:١٨]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 68.17 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.35 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.65 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.34 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع أسعار النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]
    سوكار تشغل جميع المنشآت في مصفاة النفط "ستار" في تركيا
    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
    المجر حريصة على المشاركة في مشروع ممر الغاز الجنوبي
    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤١]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 68.52 دولار
    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:١١]
    تستكمل 85.7 % من الأعمال في مشروع تاب
    ارتفاع أسعار النفط