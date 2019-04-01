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    نائب وزير الطاقة يشارك في اجتماع وزراء الطاقة للشراكة الشرقية

    ٠١.٠٤.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 1 أبريل (أذرتاج).

    سيشارك نائب وزير الطاقة الأذربيجاني إلنور سلطانوف في اجتماع وزراء الطاقة للشراكة الشرقية في بوخارست العاصمة الرومانية في 2 أبريل.

    أفادت أذرتاج ان الاجتماع المقام في اطار رئاسة رومانيا مجلس الاتحاد الأوروبي سيشهد تبادل وجهات نظر حول آفاق توسيع التعاون في مجال الطاقة ومشاريع شبكة الغاز المسال في بلدان الشراكة الشرقية والبنية التحتية للطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، وجدوى الطاقة.

    يشار الى ان برنامج الشراكة الشرقية ينفذ من قبل الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2009.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الطاقة يشارك في اجتماع وزراء الطاقة للشراكة الشرقية
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